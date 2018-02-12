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Фигуристы принесли России вторую медаль Олимпиады-2018Сегодня в 08:29

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Серебро командного турнира.

Российские фигуристы досрочно гарантировали себе серебряные медали в командном турнире на Олимпийских играх в Пхенчхане. Недосягаемыми для идущих третьими американцев и подступающих к ним итальянцев отечественные спортсмены стали после победы Алины Загитовой в произвольной программе женщин-одиночниц, передает "Уралинформбюро".

Перед последним видом соревнований – произвольным программой танцевальных пар – с 63 очками лидируют канадские фигуристы. У россиян – 58 баллов, у США – 53 балла, у итальянцев – 49.

Серебро фигуристов – вторая медаль, выигранная россиянами в Южной Корее. Первым отечественным призером Пхенчхана стал шорт-трекист Семен Елистратов, 10 февраля финишировавший третьим на дистанции 1500 метров.

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