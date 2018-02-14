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Два российских спортсмена из-за ошибки МОК не поехали на ОлимпиадуСегодня в 08:26

Выяснил суд.

Двое российских спортсменов по ошибке не получили приглашения на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Об этом свидетельствует мотивировочная часть решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об отклонении апелляций 47 россиян на недопуск на Игры, передает "Уралинформбюро".

В ходе заседания выездной панели CAS выяснилось, что Международный олимпийский комитет (МОК) изначально одобрил участие в соревнованиях 391 российского спортсмена. Однако в списке, переданном в Олимпийский комитет России, значилось лишь 389 фамилий. По непонятным причинам в него не попали конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов.

Суд пришел к мнению, что оба атлета имели право выступать на Играх, но в числе прочих отклонил и их апелляции на недопуск в Южную Корею. Свое решение CAS пояснил тем, что выдвинутые МОК критерии отбора россиян на Олимпиаду нельзя считать дискриминационными.

Ранее объяснить, почему на Игры не пригласили Антона Шипулина, потребовал французский биатлонист Мартен Фуркад. Генеральный секретарь CAS Матье Риб пообещал, что по каждому российскому спортсмену, неприглашенному в Пхенчхан, будет дано пояснение.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ха ха Сегодня в 08:30

нда..вот те и суд

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