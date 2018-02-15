Хоккейный турнир на ОИ-2018 начался с сюрпризов: Россия сдалась Словакии 14 февраля в 19:38
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США - Словении.
Российские хоккеисты 14 февраля провели стартовую игру группового этапа на Олимпиаде-2018 в Южной Корее. На арене "Каннын-центр" они встретились со сборной Словакии, передает "Уралинформбюро".
На первых минутах игры Олимпийские атлеты из России дважды поразили ворота Бранислава Конрада. Открыл счет на четвертой минуте первого периода защитник Владислав Гавриков.
Не прошло и двух минут, как в ворота Словакии залетела вторая шайба. Ее исполнителем стал Кирилл Капризов. Арбитрам пришлось посмотреть видеоповтор, чтобы убедиться, что российский нападающий не слишком высоко поднял клюшку, забивая гол.
14 февраля 2018 г.
2:0 - Кирилл Капризов 🏒#РоссияВМоемСердце #ОИ2018 pic.twitter.com/5hBpfmvFHA— Хоккей России (@russiahockey) 14 февраля 2018 г.
Впрочем, удержать преимущество россиянам не удалось. В конце стартовой 20-минутки словаки сравняли счет. Отличились Петер Олвецки и Мартин Бакош. Последнему "помог" челябинец Никита Нестеров, который потерял шайбу в зоне противника и не смог исправить ошибку.
Во втором периоде команды отличились только удалениями. Россияне успели даже сыграть втроем против четверых словаков. В решающую 20-минутку сборные вошли в усеченных составах. Со скамейки штрафников за игрой наблюдали Марцел Гашчак и Сергей Калинин.
После двух удалений подряд у россиян (на скамье штрафников за выброс шайбы "отдохнули" Вячеслав Войнов и Иван Телегин) словаки вышли вперед. В третий раз ворота Кошечкина пробил защитник Петер Черешняк.
Россиянам на последовавшем двойном удалении словаков отыграться не удалось. Патрик Лампер во время контратаки вышел один на один с российским голкипером. Кошечкин был великолепен и не дал сопернику увеличить разрыв.
Сейв Василия Кошечкина 💪#РоссияВМоемСердце #ОИ2018 pic.twitter.com/sINOn1Vsoq— Хоккей России (@russiahockey) 14 февраля 2018 г.
На 59-й минуте матча Алексея Марченко удалили за подножку. Поэтому сыграть вшестером россиянам не удалось. Замена Кошечкина на пятого полевого не сказалась на исходе матча - 2:3.
В параллельной игре сборная США в овертайме проиграла Словении 2:3. Причем американцы вели 2:0 до третьего периода.
Следующую игру группового этапа россияне проведут 16 февраля против команды Словении. Матч начнется в 12.40 (екб).
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