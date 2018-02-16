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За себя и за того парня: сестра Шипулина выиграла второе серебро в Пхенчхане15 февраля в 17:41

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В индивидуальной гонке.

Биатлонистка Анастасия Кузьмина, являющаяся родной сестрой Антона Шипулина, заняла второе место в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пхенчахне. Соревнования состоялись 15 февраля, передает "Уралинформбюро".

Уроженка Тюмени, выступающая за Словакию, уступила 24 секунды шведке Ханне Оберг. Третьей стала немка Лаура Дальмайер. Представительницы России Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева заняли 15-е и 24-е места соответственно.

Серебро индивидуальной гонки стало второй наградой, выигранной Кузьминой на Олимпиаде-2018. 12 февраля она стала второй в гонке преследования.

Антон Шипулин в Пхенчхане не выступает. Международный олимпийский комитет отказался приглашать его на Игры.

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