Результат вскрытия пробы Б будет известен в понедельник.

19 февраля должны стать известны результаты пробы Б российского керлингиста Александра Крушельницкого, которого заподозрили в употреблении допинга.

Ранее сообщалось, что штаб российской делегации на Олимпиаде получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил. По данным СМИ, в допинг-пробе Крушельницкого были обнаружены следы мельдония.

"Думаю, к концу дня могут появиться результаты пробы Б. Но успеют или нет, я сказать не могу. Если образец Б будет чистым, то да, подозрения в том, что спортсмен виновен, будут сняты. Есть вероятность, что при взятии пробы А была допущена ошибка или было что-то подмешано. Мы не исключаем такого развития событий", - цитирует директора по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса "Чемпионат".

Если допинг-проба Б окажется положительной, МОК проведет отдельное расследование в конце Олимпиады.

Александр Крушельницкий вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Игр-2018 в дабл-миксте.