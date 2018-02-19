Над российским керлингистом Крушельницким сгустили "допинговые тучи"Сегодня в 10:45
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Результат вскрытия пробы Б будет известен в понедельник.
19 февраля должны стать известны результаты пробы Б российского керлингиста Александра Крушельницкого, которого заподозрили в употреблении допинга.
Ранее сообщалось, что штаб российской делегации на Олимпиаде получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил. По данным СМИ, в допинг-пробе Крушельницкого были обнаружены следы мельдония.
"Думаю, к концу дня могут появиться результаты пробы Б. Но успеют или нет, я сказать не могу. Если образец Б будет чистым, то да, подозрения в том, что спортсмен виновен, будут сняты. Есть вероятность, что при взятии пробы А была допущена ошибка или было что-то подмешано. Мы не исключаем такого развития событий", - цитирует директора по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса "Чемпионат".
Если допинг-проба Б окажется положительной, МОК проведет отдельное расследование в конце Олимпиады.
Александр Крушельницкий вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Игр-2018 в дабл-миксте.
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