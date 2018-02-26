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Названы даты проведения Альтернативных игр в ЮгреСегодня в 15:43

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Ханты-Мансийск примет звезд биатлона.

С 26 марта по 5 апреля в столице Югры состоятся Альтернативные игры для биатлонистов. Спортсмены разыграют комплекты наград в индивидуальной гонке, спринте, гонке преследования и масс-старте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора округа.

В Ханты-Мансийск приедут 120 биатлонистов, включая Антона Шипулина, Евгения Гараничева, Александра Логинова, Ирину Старых, Дарью Виролайнен и Максима Цветкова.

Альтернативные игры проводятся в России по поручению главы государства Владимира Путина для атлетов, которые не были допущены к ОИ-2018. Состязания по олимпийским видам спорта состоятся также в Сочи, Коломне, Сыктывкаре и Санкт-Петербурге. Всего в них примут участие 920 человек.

К главным стартам 4-летия в Южной Корее допустили только 168 россиян. "Олимпийские атлеты из России" завоевали 17 медалей - две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых.

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