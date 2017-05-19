Свердловские "медведи" одни на велосипеде

Губернаторских выборов.

Год назад в Свердловской области случился по сути своей переворот. Вице-мэр Екатеринбурга Владимир Тунгусов, многие годы генерировавший противостояние мэрии уральской столицы с властями Свердловской области, 19 мая 2016 года был назначен главой администрации главы региона с прицелом на предстоящие губернаторские и президентские выборы.

Пушки и пулеметы постепенно смолкли. "Перезагрузка по-свердловски" оставила не у дел неизменно участвовавших в сражениях "города и деревни" политологов, журналистов, депутатов. На последнем дыхании парламентская оппозиция еще что-то наскребла на декабрьских выборах в Госдуму и Законодательное собрание, но таких унылых выборов в Свердловской области не было в помине.

Для одной из последних в России политических вольниц, взросшей при Эдуарде Росселе, финальным тестом обозначились выборы губернатора 10 сентября 2017 года. Да и там интрига практически умерла.

На этой неделе стало известно, что пресловутая формула "70/70" (явка 70% избирателей, при которой 70% из них отдают голоса "кандидату №1"), обозначенная в Кремле под президентские выборы, на Свердловскую область нынешней осенью распространяться не будет. Любой ценой вести электорат на избирательные участки властям (читай "партии власти") для красивых цифр не придется. Как отметили федеральные "Ведомости", естественная явка – лучшее средство от скандалов на выборах. Вот в этой естественности и стоит разобраться.

Врио губернатора Евгений Куйвашев и секретарь регионального политсовета "Единой России" Виктор Шептий 18 мая начали поездки по Свердловской области в преддверии партийных праймериз. И на первой же встрече в Первоуральске обозначилась главная проблема – существующий ныне муниципальный фильтр кроме главы региона самостоятельно никто из других кандидатов пройти не сможет.

Следует напомнить, что это за фильтр. Согласно федеральному законодательству, претендент на губернаторское кресло для того, чтобы попасть в избирательный бюллетень, должен набрать от 5 до 10% голосов депутатов муниципальных дум. Регионы сами определяют конкретную цифру процента. Для Свердловской области это – 7,9% (126 голосов).

Парламентская оппозиция активно требует отменить фильтр или хотя бы снизить планку (16 мая "Справедливая Россия" внесла в Госдуму свои поправки к соответствующему закону), но на ближайших осенних выборах все останется незыблемо. Хочешь в губернаторскую резиденцию на берегу Исети – шуруй по необъятной Свердловской области и собери в свою поддержку маленькое войско.

Полтора месяца назад "Уралинформбюро" в статье "На Бурков-Ройзман рассчитайсь!" попыталось оценить перспективы прохождения муниципального фильтра потенциальными претендентами на губернаторское кресло. Кто кроме Евгения Куйвашева сможет привезти в избирком список солидарных депутатов из 55 муниципалитетов (всего их в Свердловской области 94)?

На этот вопрос накануне очень многозначительно ответил Виктор Шептий. По его мнению, "кандидат №1" может заручиться поддержкой всех муниципальных парламентариев, но безальтернативных выборов быть не должно. А потому "медведям" придется "вручную" поддержать кого-то из своих оппонентов для прохождения муниципального фильтра.

Вот вам и естественный политический отбор во всей красе! Коммунисты, эсеры, "соколы Жириновского", вы как занимались выборами на муниципальном уровне, если там нет и сотни своих штыков? То есть кроме "Единой России", как говорится, "на земле" никто не работал?

В одной из последних политических сплетен утверждается, что начальника Управления ФСБ по Свердловской области Александра Вяткина выдвинет в предвыборные баталии партия "Родина". Если это вдруг и так, генерал-лейтенант поинтересовался, а кто про этого "партийного карлика" знает в Шалях-Лялях-Таборах? Ну, так чего тогда смешить сельских гусей!

По факту партийную палитру Свердловской области многие годы в живом состоянии поддерживало противостояние мэрии Екатеринбурга и администрации губернатора. Наступило год назад "водное перемирие" и краски высохли.

Теперь придется плеснуть воды. И, скорее всего, "Справедливой России", которой мэрия Екатеринбурга помогла показать фантастический результат на выборах Госдумы в 2011 году. Тогда на коне оказался Александр Бурков, но теперь глава свердловских эсеров не в чести. Зато есть Дмитрий Ионин.

Многим он запомнился своим онлайн-проживанием в бараке на севере Свердловской области, доказывая что пора его снести, а жильцам дать новые квадратные метры. С акции двухлетней давности молодой эсер получил главный дивиденд – протест был мягким, не баррикадным, что продемонстрировало характер оппозиционера. При этом мало кто знает, что матерью Ионина является заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Лариса Докучаева.

Что-то подсказывает, что в сентябрьском бюллетене окажутся фамилии Куйвашева и Ионина. Другим партиям в свердловском забеге к губернаторскому креслу отведена роль соучаствующих зрителей. И в этом есть сермяжная правда. Может и есть на Урале известные фигуры типа Юли Михалковой, но тогда им надо хорошенько думать - в какой партии грудью прокладывать дорогу к власти.

Какой рейтинг у "Яблока" в Свердловской области? Мизерный! И вы думаете, что ее кандидат способен собрать сотку голосов в свою поддержку? Когда перед администрацией губернатора стояла задача поднять явку, может и требовалось искусственно создать интригу и помочь со сбором подписей, предположим, человеку в погонах или мэру-поэту. А теперь задача - при естественной явке провести альтернативные выборы. Тут Ионин как раз к месту.

Пора настраиваться на другую интригу. Источники "Уралинформбюро" предсказывают, что после 10 сентября значительная часть кабинета министров, доставшаяся Евгению Куйвашеву в наследство от экс-премьера Дениса Паслера, пойдет на все четыре стороны. И самое время чиновникам почитать губернаторскую "Пятилетку развития" с тем, чтобы определиться - что они лично будут развивать в ближайшие годы? Куйвашев для себя на этот вопрос уже ответил.

Вадим ДЫНИН