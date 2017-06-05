Суд допросит генерала Тимониченко 6 июняСегодня в 17:04
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По делу о покушении на него.
6 июня 2017 года в Чкаловском райсуде Екатеринбурга допросят бывшего главу городского УВД Бориса Тимониченко, покушение на которого было совершено в феврале прошлого года. Заседание начнется в 14.00, передает корреспондент "Уралинформбюро".
Сегодня началось рассмотрение дела по существу. На скамье подсудимых - 52-летний экс-начальник Орджоникидзевского РУВД Олег Дудко. Ему вменяют покушение на убийство по найму, незаконный оборот оружия и взрывных устройств, умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, кражу.
Дудко заявил, что категорически не согласен с обвинительным заключением, назвав его противоречивым.
По версии следствия, утром 19 февраля 2016 года Дудко надел на ботинки капроновые носки и зашел в подъезд дома по Родонитовой. Там он выстрелил в лицо Тимониченко, забрал его документы и скрылся со своим водителем Игорем Казаковым. Генерала спасла экстренная операция.
В ходе расследования покушения всплыли другие преступления Дудко. По данным следствия, в 2015 году он поджег Toyota Land Cruiser 200, принадлежавший женщине-исполнительному директору одного из уральских предприятий. У нее был конфликт с сожительницей обвиняемого. В ходе сегодняшнего заседания допросили мужа потерпевшей. Он сообщил, что был не в курсе конфликта жены, и узнал о мотивах поджога из СМИ.
Следует отметить, что Игоря Казакова, который привез Дудко к месту преступления. отправили на 4,5 года в колонию строгого режима.
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