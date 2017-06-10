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От ЛДПР за пост главы Среднего Урала поборется ТорощинСегодня в 12:42

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В Екатеринбурге поддержали решение Жириновского.

Свердловские либерал-демократы пойдут на выборы губернатора региона под предводительством депутата Государственной думы России Игоря Торощина. Его персона в качестве кандидата на пост главы Среднего Урала была утверждена 10 июня на партийной конференции.

"Соколы Жириновского" оценивают шансы Торощина, совсем недавно руководившего фракцией партии в свердловском ЗакСо, достаточно высоко - с проблемами региона, считают однопартийцы, он знаком не понаслышке, передает "Уралинформбюро". Ранее кандидатуру Торощина одобрили на съезде ЛДПР в Москве.

Сегодня аналогичные конференции проводят "Единая Россия", КПРФ, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Зеленые", 11 июня своего кандидата назовет "Справедливая Россия".

Ранее по теме:
ЛДПР назвала своего кандидата на пост губернатора Свердловской области

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