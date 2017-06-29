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Ройзман плетется в хвосте губернаторской кампании28 июня в 13:07

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До прохождения муниципального фильтра - 116 подписей.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, пытающийся пройти муниципальный фильтр для регистрации на выборы губернатора Свердловской области, за 4 дня сумел собрать лишь 10 подписей депутатов из 4 городов. Информация, иллюстрирующая удручающие темпы по сбору автографов народных избранников, вечером 27 июня была опубликована в официальной группе политика в соцсети "ВКонтакте". "Осталось всего 116 в 51-ом муниципалитете. Пытаюсь совершить невозможное", - сетует Ройзман.

При этом трое кандидатов на пост главы региона - Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") и Константин Киселев ("Зеленые") - уже собрали необходимое количество депутатских подписей.

Близки к завершению сбора подписей либерал-демократ Игорь Торощин и выдвиженец "Партии пенсионеров за социальную справедливость" Дмитрий Сергин, передает "Уралинформбюро".

Связаться с председателем "Центра противодействия коррупции в органах государственной власти" Виктором Костроминым (Партия "Народ против коррупции") не удалось, однако политологи допускают, что пока он далек от преодоления муниципального фильтра. Легкоатлетка Олеся Красномовец ("Патриоты России") и вовсе только в конце текущей недели понесет документы в облизбирком.

Стоит напомнить, что подписи, собранные кандидатами, избирательная комиссия начнет принимать с 16 июля. Для преодоления муниципального фильтра кандидатам требуется представить от 125 до 132 автографов, собранных в 55 муниципалитетах региона.

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