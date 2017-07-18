×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Свердловской области из выборного процесса "выбыл" целый городСегодня в 10:42

  • Текст

На это потребовалось 2 года.

На Среднем Урале значительно сократилось количество избирателей. По состоянию на 1 июля 2017 года отдать свой голос на выборах могут 3,392 миллиона свердловчан, тогда как двумя годами ранее избирателей было на 35,4 тысячи больше. Число выбывших выборщиков, для примера, соизмеримо со всем населением таких свердловских городов как Сухой Лог, Кушва или Североуральск, передает "Уралинформбюро".

Как пояснил начальник информационного управления аппарата облизбиркома Сергей Сапцын, данные основываются на информации, которую региональная комиссия получает от муниципалитетов.

"Важно, чтобы каждый из этих граждан смог реализовать свое право выбора. И уже на этом начальном этапе избирательной кампании мы активно информируем население о том, какие выборы проходят, как и где можно проголосовать, отвечаем на любые вопросы по "горячим линиям", - отметил он.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года в Свердловской области пройдут выборы губернатора, глав 4 муниципалитетов и депутатов 49 представительных органов. По последним данным, побороться за депутатские мандаты решили 1324 человека, причем почти половина из них – самовыдвиженцы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×