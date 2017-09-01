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Спонсоры любят кандидата КуйвашеваСегодня в 13:32

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Рублем выбирая победителя.

Шести кандидатам на пост главы Среднего Урала спонсоры пожертвовали почти 100 миллионов рублей. Активнее всех проявили себя сторонники врио губернатора Евгений Куйвашева. Свердловский избирком опубликовал обновленную информацию о состоянии избирательных счетов кандидатов в губернаторы, сообщает "Уралинформбюро".

Еще пару недель назад сумма на счетах всех претендентов на пост главы региона составляла без малого 55 миллионов рублей. В конце августа она превысила 96 миллионов рублей.

В "кошельке" Куйвашева оказался 71 миллион рублей, из которых он уже потратил 28,6 миллиона.

На втором месте по размеру поступлений - коммунист Алексей Парфенов с 8,2 миллиона рублей, на третьем - "пенсионер" Дмитрий Сергин, на счету которого 5,8 миллиона рублей. На четвертом - выдвиженец от ЛДПР Игорь Торощин (5,5 миллиона), на пятом - кандидат от "зеленых" Константин Киселев (4,2 миллиона). Самая бюджетная выборная компания у эсера Дмитрия Ионина, на счет которого было зачислено 1,4 миллиона рублей.

Ранее по теме:
Свердловский избирком пересчитал рубли кандидатов в губернаторы

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