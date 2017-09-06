Погода ударит по явке на выборах свердловского губернатораСегодня в 11:07
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Надежды Чайникова "подмочит" дождь.
Погода может сказаться на явке на выборах губернатора Свердловской области, которые состоятся 10 сентября.
"Прогноз погоды будет не очень благоприятный: пасмурно, холодно и дождь. Это наверняка скажется на явке, ведь погода – сопутствующий фактор, который сказывается на посещаемости участков для голосования", - пояснили "Уралинформбюро" в региональном избиркоме.
В конце июля председатель Свердловской избирательной комиссии Валерий Чайников предположил, что явка на выборах главы Среднего Урала преодолеет порог в 42%. Однако его надежды рушит не только прогнозируемая непогода, но и эксперты института социальных исследований (ЭИСИ). Они отнесли Свердловскую область к типу территорий с низким уровнем гражданского участия.
В докладе специалистов "Единый день голосования: предварительные подходы к качественному анализу" говорится, что явка на Среднем Урале будет находится в пределах "региональной нормы". Исследователи напомнили, что на Среднем Урале выборы, как правило, проходили в два тура при явке ниже 40%.
При этом авторы доклада оговорились, что в картине явки 10 сентября возможны отклонения с учетом личных характеристик кандидатов и привлекательности кампаний.
Стоит отметить, что помимо выборов губернатора области в единый день голосования 10 сентября 2017 года на Среднем Урале пройдут выборы глав 4 муниципалитетов и депутатов 49 представительных органов.
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