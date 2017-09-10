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Тагильский депутат Горячкин в день выборов угодил в полициюСегодня в 15:54

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После нападения.

В Нижнем Тагиле произошло нападение на кандидата в депутаты гордумы Вячеслава Горячкина. Пострадавший написал заявление в полицию. Информацию об этом "Уралинформбюро" подтвердили в ОП №19 Нижнего Тагила.

По данным СМИ, в ходе объездов избирательных участков Горячкин обнаружил автобусы, на бортах которого была размещена агитинформация о кандидате в гордуму Игоре Темнове.

Горячкин бросился в погоню за одним из автобусов. Водитель последнего выскочил из салона и начал кидаться камнями в сторону политика. Отделавшись испугом, кандидат в депутаты поехал в полицию писать заявление.

Вячеслав Горячкин является действующим депутатом гордумы Нижнего Тагила. В выборах нового созыва, которые проходят 10 сентября 2017 года, он баллотируется по девятому округу в качестве самовыдвиженца.

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