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Глава Верхней Салды проиграл мандат журналисту-оппозиционеруСегодня в 10:16

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На выборах нового созыва местной думы.

Жители Верхней Салды не поддержали действующего главу города Алексея Забродина. На выборах в представительный орган, состоявшихся 10 сентября 2017 года, в своем одномандатном округе он проиграл владельцу местной оппозиционной газеты "Биржа новостей" Хельге Бузунову, передает "Уралинформбюро".

В Верхней Салде действует двуглавая система управления. Глава городского округа избирается депутатами из состава нового созыва думы. В соответствии с городским уставом он же возглавляет представительный орган.

Стоит отметить, что явка в муниципалитете составила около 55%. За кандидата в губернаторы Свердловской области, Евгения Куйвашева, одержавшего в итоге победу, свои голоса отдали порядка 60% верхнесалдинских избирателей.

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