Чайников встретился с Куйвашевым.

Выборы губернатора Свердловской области признаны состоявшимися, их официальные результаты будут утверждены на ближайшем заседании регионального избиркома. Об этом на встрече с главой региона Евгением Куйвашевым заявил председатель избирательной комиссии Среднего Урала Валерий Чайников, передает "Уралинформбюро".

По его словам, выборы губернатора, а также руководителей ряда муниципалитетов и депутатов местных дум в регионе прошли организованно, в соответствии с законом и с соблюдением мер безопасности. Облизбирком и территориальные избиркомы своевременно реагировали на все сигналы о возможных нарушениях.

Серьезных нарушений, способных повлиять на итоги выборов в Свердловской области, на избирательных участках в муниципальных образованиях региона зафиксировано не было, подчеркнул Чайников. Явка избирателей на выборах губернатора составила 37,33%.

Евгений Куйвашев, набравший на выборах 62,16% голосов, поблагодарил членов избирательных комиссий и всех, кто обеспечивал проведение единого дня голосования в Свердловской области за проделанную работу.

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