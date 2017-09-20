Драматического театра.

Избирательная комиссия Нижнего Тагила 19 сентября выдала мандаты депутатам гордумы седьмого созыва, избранным 10 сентября 2017 года. "Корочки" отказавшегося от места в парламенте руководителя аппарата администрации города Андрея Ленды досталось человеку далекому от политики - худруку городского драмтеатра Игорю Булыгину, передает "Уралинформбюро".

"Этот человек умный, интеллигентный и я могу оставить о нем только положительные отзывы", - прокомментировал перестановки зампредседателя гордумы Леонид Мартюшев.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", Андрей Ленда, которого считают протеже мэра Нижнего Тагила Сергея Носова, не захотел работать в гордуме, несмотря на то, что ему пророчили пост спикера.



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