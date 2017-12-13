Социологи дали неутешительный для Кремля прогноз по выборам президентаСегодня в 12:54
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Несмотря на уровень доверия Путину.
58% россиян сегодня изъявляют желание принять участие в выборах президента страны, которые должны состояться 18 марта 2018 года. Причем только 28% из них точно будут голосовать, остальные 30% "скорее всего" придут на избирательные участки. 20% еще не определились, стоит ли отдавать свой голос. Не собираются голосовать или сомневаются в своем участии 19%.
Опрос проведен "Левада-центром" в начале декабря в 137 населенных пунктах России, передает "Уралинформбюро".
Директор "Левада-центра" Лев Гудков сообщил "Ведомостям", что реальная явка, как правило, ниже декларируемой и, исходя из декабрьских данных, может составить 52–54%.
В ходе этого же опроса респондентам предложили "выбрать президента" из известных сегодня вариантов. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 61% голосов респондентов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 8%, лидер КПРФ Геннадий Зюганов - 6%, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов - 2%. По 1% россиян намерены голосовать за председателя Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григория Явлинского, телеведущих Ксению Собчак и Екатерину Гордон.
Стоит отметить, что ранее кремлевские чиновники разработали так называемую формулу победы Владимира Путина в президентских выборах - "70/70" (70% голосов при 70% явке избирателей). Чтобы повысить явку, регионам поручено превратить выборы в праздник.
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