×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Социологи дали неутешительный для Кремля прогноз по выборам президентаСегодня в 12:54

  • Текст

Несмотря на уровень доверия Путину.

58% россиян сегодня изъявляют желание принять участие в выборах президента страны, которые должны состояться 18 марта 2018 года. Причем только 28% из них точно будут голосовать, остальные 30% "скорее всего" придут на избирательные участки. 20% еще не определились, стоит ли отдавать свой голос. Не собираются голосовать или сомневаются в своем участии 19%.

Опрос проведен "Левада-центром" в начале декабря в 137 населенных пунктах России, передает "Уралинформбюро".

Директор "Левада-центра" Лев Гудков сообщил "Ведомостям", что реальная явка, как правило, ниже декларируемой и, исходя из декабрьских данных, может составить 52–54%.

В ходе этого же опроса респондентам предложили "выбрать президента" из известных сегодня вариантов. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 61% голосов респондентов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 8%, лидер КПРФ Геннадий Зюганов - 6%, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов - 2%. По 1% россиян намерены голосовать за председателя Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григория Явлинского, телеведущих Ксению Собчак и Екатерину Гордон.

Стоит отметить, что ранее кремлевские чиновники разработали так называемую формулу победы Владимира Путина в президентских выборах - "70/70" (70% голосов при 70% явке избирателей). Чтобы повысить явку, регионам поручено превратить выборы в праздник.

Ранее по теме:
Новая метла для российских выборов
Путин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца
Калачом заманят: выборы президента превратят в праздник

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Президентская кампания-2018»

Главные новости

Аналитика

Тысячу сносим, восемьсот в уме

Тысячу сносим, восемьсот в уме

Челябинские бараки идут под снос.

Зачет по доступности

Зачет по доступности

Сдают власти Южного Урала.

Нижнетагильский меткомбинат объявил войну CO2

Нижнетагильский меткомбинат объявил войну CO2

И сэкономил на коксе.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×