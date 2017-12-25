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Свердловский избирком получил от ЦИК миллионы на "шарики"Сегодня в 14:57

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Для президентских выборов.

Свердловская область потратит почти 375,4 миллиона рублей на подготовку и проведение выборов президента РФ в марте 2018 года. Такую сумму региону выделил Центризбирком. Соответствующий документ размещен на сайте избирательной комиссии Среднего Урала, передает "Уралинформбюро".

Львиная доля средств (почти 350 миллионов рублей) уйдет на финансирование нижестоящих избирательных комиссий, 25,6 миллиона - траты облизбиркома на "исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения выборов".

Из них 24 миллиона направят на выплаты вознаграждений работникам избирательных комиссий, 120 тысяч - на транспортные расходы, 98 тысяч – на канцелярские товары, семь тысяч – на изготовление печатной продукции. Почти 903 тысячи зарезервировано под "другие расходы".

Ранее глава российского ЦИК Элла Памфилова заявила, что всего из бюджета страны на подготовку и проведение выборов главы государства будет выделено 14,8 миллиарда рублей.

Деньги, по ее словам, должны пойти в том числе на покупку новых комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), оснащение избирательных участков системой видеонаблюдения и закупку для всех участковых комиссий компьютеров.

Возможно, часть средств, выделенных ЦИК РФ, пойдет на "праздничное настроение" свердловского электората, которое, по мнению Кремля, должно быть создано в день выборов на каждом избирательном участке.

Однако, как заявил председатель избиркома Свердловской области Валерий Чайников, день выборов президента России в регионе обойдется без увеселительных мероприятий и розыгрышей квартир и машин. Максимум, чего могут ждать избиратели, – воздушные шарики на подходах к кабинкам и урнам.

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