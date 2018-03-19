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Облизбирком обнародовал результаты голосования в свердловских муниципалитетахСегодня в 17:28

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На выборах президента РФ.

При общей картине в России – 67% явки и 76% голосов за Путина – жители Среднего Урала продемонстрировали серьезные расхождения в политических предпочтениях. С предварительными итогами голосования от Свердловского облизбиркома ознакомился корреспондент "Уралинформбюро".

Дружнее всего самовыдвиженца Владимира Путина поддержали в Старой Утке (84,8% голосов), Верхотурье (81,4%) и в Шале (80,1%). Подняться выше 70-процентной планки действующий президент не смог в трех свердловских муниципалитетах: в Качканаре (67,7%), в закрытом Новоуральске (69%) и в Верхнем Тагиле (69,9%).

Наибольшую поддержку кандидату от КПРФ Павлу Грудинину оказали жители Пышмы (17,6%), Качканара (17,4%) и Новоуральска (15,4%). Значительно реже за него голосовали в небольших поселениях: в Старой Утке – 7% голосов, в Верхотурье – 7,3%, в Байкалово – 9,3% .

Либерал-демократ Владимир Жириновский, по итогам выборов оказавшийся на третьем месте, в свердловских муниципалитетах в среднем получил 6-7% голосов. Наилучший для него результат показали Гаринский район (почти 11% голосов) и Серов (11,9%).

Представитель партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак особой поддержки у жителей свердловской глубинки не нашла – в среднем за нее отдавали 0,5- 2% голосов. Наилучшие результаты у журналистки в Екатеринбурге: в Верх-Исетском районе – 4,2% голосов, в Ленинском и Кировском районах - 4,1% и 4% соответственно.

За кандидата от партии "Яблоко" Григория Явлинского активнее всего голосовали жители Кировского района уральской столицы – 3% голосов. В большинстве свердловских муниципалитетов его показатели колебались от 0 до 1,5%. Исключениями стали Верхняя Пышма (1,4%), Новоуральск и Заречный (1,3% в обоих случаях).

Кандидат от "Партии Роста" Борис Титов поднялся выше 1% в семи районах Екатеринбурга, в Новоуральске (1,2%), в Ленинском районе Нижнего Тагила (1,04%) и в Березовском (1,03%).

Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") и Максим Сурайкин ("Коммунисты РФ") преодолеть однопроцентный барьер не смогли ни в одном свердловском муниципалитете.

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