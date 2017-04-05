Жертвами теракта стали 11 человек.

В Екатеринбурге в память о погибших во время теракта в Санкт-Петербурге создали рукотворный мемориал. Траурный плакат появился 3 апреля на площади Труда на одном из парапетов у памятника Татищеву и Де Геннину. Горожане ставили рядом с ним свечи и возлагали цветы.

Кроме того, они несли цветы и свечи к бюсту Петра Первого в Историческом сквере. "Ничего более питерского у нас в городе нет", - пояснил в своем Фейсбуке Федор Крашенинников, организовавший акцию.

4 апреля пользователи соцсетей предлагают устроить мемориал в память о жертвах еще и в вестибюле станции метро "Площадь 1905 года", передает "Уралинформбюро".

Взрыв в подземке Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная" прогремел около 14.30 по московскому времени 3 апреля. По последним данным, погибли 11 человек, более 50 были ранены. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, его личность уже установлена.

После трагедии в Свердловской области на вокзалах, в аэропорту и подземке усилили меры безопасности.

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