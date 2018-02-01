×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Путин пообещал дорогие подарки недопущенным в Пхенчхан спортсменамСегодня в 08:42

  • Текст

За успешное выступление на альтернативных соревнованиях.

Для российских спортсменов, не получивших приглашение на Олимпиаду в Пхенчхан, будут организованы альтернативные соревнования, а премии за успешное выступление в них буду сопоставимы с олимпийскими. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин, передает "Уралинформбюро".

"Он (Владимир Путин – прим.ред.) поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Где и когда состоятся альтернативные соревнования, Песков не сообщил, пояснив, что этот вопрос еще предстоит проработать. Ранее в СМИ звучала информация, что спортсменов, лишенных права выступить в Южной Корее, соберут в Сочи.

Стоит отметить, что за успешное выступление на последней Олимпиаде, в Рио-де-Жанейро в 2016 году, российские спортсмены получили дорогие иномарки - BMW X6 за золото, BMW X5 за серебро, BMW X3 за бронзу.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля. Россияне будут выступать под нейтральным флагом.

Ранее по теме:
В окончательную заявку россиян на ОИ-2018 не вошли сильнейшие атлеты

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Олимпиада в Пхёнчхане»

Главные новости

Аналитика

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?

ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?

Готовьте чемоданы!

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×