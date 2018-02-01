За успешное выступление на альтернативных соревнованиях.

Для российских спортсменов, не получивших приглашение на Олимпиаду в Пхенчхан, будут организованы альтернативные соревнования, а премии за успешное выступление в них буду сопоставимы с олимпийскими. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин, передает "Уралинформбюро".

"Он (Владимир Путин – прим.ред.) поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Где и когда состоятся альтернативные соревнования, Песков не сообщил, пояснив, что этот вопрос еще предстоит проработать. Ранее в СМИ звучала информация, что спортсменов, лишенных права выступить в Южной Корее, соберут в Сочи.

Стоит отметить, что за успешное выступление на последней Олимпиаде, в Рио-де-Жанейро в 2016 году, российские спортсмены получили дорогие иномарки - BMW X6 за золото, BMW X5 за серебро, BMW X3 за бронзу.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля. Россияне будут выступать под нейтральным флагом.



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