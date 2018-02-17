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Россия разгромила Словению на хоккейном турнире ОИ-201816 февраля в 14:56

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Со счетом 8:2.

Олимпийские атлеты из России во втором матче группового этапа хоккейного турнира обыграли команду Словении.

Открыли счет россияне в конце первого периода - отличились Сергей Мазякин и Илья Ковальчук. Героями второй 20-минутки стали Александр Барабанов, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, а Ковальчук оформил дубль. Ворота Василия Кошечкина сумел поразить капитан команды соперника Ян Муршак. Добил словенцев в заключительном периоде Кирилл Капризов, оформив хет-трик. Жига Панце за 30 секунд до завершения матча сократил разрыв - 8:2.

17 февраля в заключительном матче группового этапа россияне сразятся против американцев. Игра начнется в 17.10 (екб).

Ранее во втором матче группы сборная США обыграла команду Словакии - 2:1.

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