Лишат ли Россию медали?

Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова могут лишиться бронзовой медали, выигранной на Олимпиаде в Пхенчхане. Вторая допинг-проба (Б) Крушельницкого оказалась положительной. Ранее наличие в организме спортсмена запрещенного препарата показала проба А, передает "Уралинформбюро".

"Обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека. Общеизвестно, что эффект от употребления мельдония достигается исключительно при его регулярном курсовом использовании, а метаболиты фиксируются в организме человека около 9 месяцев с момента окончания приема препарата", - говорится в сообщении Олимпийского комитета России.

При этом подчеркивается, что анализы, взятые у спортсмена до начала Игр-2018, как и все предыдущие, были отрицательными.

Олимпийский комитет России заявил, что намерен инициировать всестороннее расследование обстоятельств случившегося. "Мы полностью разделяем и поддерживаем позицию МОК и WADA с точки зрения применения принципа нулевой терпимости по отношению к допингу и принимаем все необходимые меры для того, чтобы виновные лица несли за это максимальную ответственность. Именно поэтому российская сторона заинтересована в проведении упомянутого расследования и выявлении истинных причин допингового инцидента", - отметили в комитете.

Сам Крушельницкий заявил, что никогда не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы. "Мой положительный тест на мельдоний в этой связи стал для меня и для Насти не просто шоком. Это огромный удар и по репутации, и по карьере. Не говоря о том, что только напрочь лишенный здравого смысла человек может использовать любого рода допинг, и тем более такой как мельдоний, в преддверии Олимпийских игр, где тестирование на самом высоком уровне", - цитирует заявление атлета пресс-служба федерации керлинга России.

Спортсмен также отметил, что особенно заинтересован "в проведении скорейшего расследования для выяснения причин случившегося", и принес извинения за случившееся: "Прежде всего, хочу извиниться перед своими партнерами по олимпийской команде, нашей делегацией и всеми болельщиками за то, что не смог оградить себя и Настю от тех проблем, с которыми мы сегодня столкнулись. Мне очень жаль, что историческая победа российского керлинга стала сейчас предметом допингового скандала, который наносит огромный вред нашему виду спорта и всему российскому спорту в целом".

Александр Крушельницкий вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Игр-2018 в дабл-миксте. Эта медаль стала первой в истории участия российских керлингистов на Олимпийских играх.

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