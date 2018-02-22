Керлингист Крушельницкий вернет олимпийскую бронзуСегодня в 08:27
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Заявление подписано.
Команда "Олимпийские спортсмены из России" лишилась бронзовой медали. Керлингист Александр Крушельницкий будет вынужден вернуть награду из-за того, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявила пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова.
"В любом случае, даже если бы был суд, принято было бы решение о заборе медалей, но, поскольку мы действительно признаем и не можем не признать тот факт, что у него проба - мельдоний, мы как бы подписали заявление о том, что он действительно у него есть", - пояснила она и уточнила, что медаль возвращают. А решение о дисквалификации примет Всемирная федерация керлинга.
Олимпийский комитет России 20 февраля официально сообщил о том, что проба "Б" Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. "Проба, взятая у Александра Крушельницкого до начала Олимпийских игр, 22 января, равно как и все предыдущие, была отрицательной. Таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещенного вещества не подтверждается", - подчеркивалось в сообщении. Сам Крушельницкий заявил, что никогда не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы.
Александр Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане в дабл-миксте. Эта медаль стала первой в истории участия российских керлингистов на Олимпийских играх.
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