×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ройзман пойдет на губернаторские выборы с "Яблоком"Сегодня в 17:10

  • Текст

Решение принято.

Евгений Ройзман сообщил, от какой партии намеревается идти на выборы губернатора Свердловской области. В своем Twitter мэр Екатеринбурга заявил, что достиг договоренности с "Яблоком".

"Все. Приняли решение. Выдвигаюсь на выборы губернатора Свердловской области от Яблока. Григорию Явлинскому - спасибо за позицию и поддержку", - написал он (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Евгений Ройзман заявил о намерении участвовать в губернаторских выборах в конце марта в эфире радиостанции "Вышка24". От "Яблока" он будет выдвинут на региональной конференции партии после официального старта кампании.

Ранее стало известно, что в гонке примут участие врио губернатора Евгений Куйвашев и депутат Госдумы РФ от эсеров Александр Бурков. Первому, чтобы соблюсти формальности, необходимо пройти процедуру праймериз "Единой России", выдвижение второго пока под вопросом – как ранее сообщало "Уралинформбюро" от кандидатуры Буркова могут отказаться, если не получится договориться о выдвижении единого кандидата от оппозиции.

Ранее по теме:
Под Бурковым зашаталось кресло
Ройзман хочет стать губернатором

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Которому "прописано" улучшение.

Условный Соколовский

Условный Соколовский

Российской действительности.

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×