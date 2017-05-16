Решение принято.

Евгений Ройзман сообщил, от какой партии намеревается идти на выборы губернатора Свердловской области. В своем Twitter мэр Екатеринбурга заявил, что достиг договоренности с "Яблоком".

"Все. Приняли решение. Выдвигаюсь на выборы губернатора Свердловской области от Яблока. Григорию Явлинскому - спасибо за позицию и поддержку", - написал он (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Евгений Ройзман заявил о намерении участвовать в губернаторских выборах в конце марта в эфире радиостанции "Вышка24". От "Яблока" он будет выдвинут на региональной конференции партии после официального старта кампании.

Ранее стало известно, что в гонке примут участие врио губернатора Евгений Куйвашев и депутат Госдумы РФ от эсеров Александр Бурков. Первому, чтобы соблюсти формальности, необходимо пройти процедуру праймериз "Единой России", выдвижение второго пока под вопросом – как ранее сообщало "Уралинформбюро" от кандидатуры Буркова могут отказаться, если не получится договориться о выдвижении единого кандидата от оппозиции.



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