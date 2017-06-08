Выдвинут своего лидера.

Свердловское региональное отделение "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" выдвинет своего лидера - депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Сергина - на выборы губернатора.

Как пояснил "Уралинформбюро" сам будущий кандидат, ранее его персона прошла согласование с федеральным руководством партии и была рекомендована регионалам. Конференция, на которой будет выдвинут Сергин, состоится 10 июня. Состав делегатов уже определен.

Следует отметить, что 10 июня аналогичные конференции проведут "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР, а 11 июня своего кандидата назовет "Справедливая Россия".

Свердловское Законодательное собрание объявило старт выборной кампании в области 6 июня. Партии должны выдвинуть своего представителя до 21 июля включительно, а подписи депутатов для преодоления муниципального фильтра нужно предоставить в облизбирком до вечера 24 июля.



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