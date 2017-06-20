Экс-лидер свердловского "Яблока": федеральное руководство занялось мифотворчествомСегодня в 08:00
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Вместо анализа ситуации.
Бывший руководитель свердловского реготделения "Яблока" Юрий Переверзев опроверг сообщение об оказанном на него давлении со стороны региональных властей. Ранее с таким заявлением выступило руководство партии, таким образом объяснив решение политика и еще ряда "яблочников" о выходе из партии.
"Я вышел из партии "Яблоко" по принципиальным мотивам. Никакому давлению со стороны администрации области или отдельных лиц я не подвергался. Федеральным руководством "Яблока" был нарушен ряд базовых демократических положений, которые я отметил в своем открытом заявлении. Совершенно надумана мысль, что я ставил своей целью срыв выдвижения Евгения Ройзмана. Я хорошо знаю устав партии и ее практику в подобных ситуациях: несостоявшаяся региональная конференция сдвигает выдвижение желаемого федеральным руководством кандидата всего на пару дней", - пояснил "Уралинформбюро" Переверзев.
По его словам, о желании сложить полномочия лидеру "Яблока" Григорию Явлинскому он сообщал заранее, а то, что на регконференцию по выдвижению кандидата на пост губернатора Свердловской области не пришло подавляющее большинство делегатов – это их личный выбор. "Заявления о выходе из партии продолжают поступать", - подчеркивает свердловский политик.
"Федеральное руководство вместо анализа сложившейся ситуации, предпочло заняться мифотворчеством. В партии нарастают деструктивные тенденции с выраженным авторитаризмом одного лидера. Проигрыши в выборных кампаниях объясняются чем угодно, но только не ошибками руководства. Если в партии не возобладает серьезная тенденция на переоценку сложившееся ситуации – она станет маргинальным образованием без будущего", - подытожил Юрий Переверзев.
17 июня в Екатеринбурге должна была состояться региональная конференция "Яблока", на которой по указанию Явлинского планировалось выдвижение мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на губернаторские выборы. Однако безальтернативное мероприятия не состоялось – большинство делегатов, включая Переверзева, отказались выполнять указание из Москвы.
21 июня в Москве состоится заседание федерального бюро партии, на котором, как анонсировалось ранее, будут приостановлены полномочия руководящих органов свердловского "Яблока" (в том числе конференции), и тогда по уставу право выдвижения кандидата в губернаторы перейдет к бюро.
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