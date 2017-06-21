На выборах.

Федеральное бюро партии "Яблоко" выдвинуло Евгения Ройзмана на выборы губернатора Свердловской области.

В результате тайного голосования, состоявшегося на заседании в Москве 21 июня, мэр Екатеринбурга был поддержан большинством голосов, передает "Уралинформбюро". Екатеринбургскому бизнесмену Сергей Тюриков, несмотря на политический авторитет среди свердловских "яблочников", пришлось довольствоваться ролью статиста.

Стоит напомнить, что выдвижение Ройзмана в губернаторы от "Яблока" должно было состояться еще 17 июня на конференции реготделения партии на Среднем Урале. Однако мероприятие было сорвано - большинство делегатов, включая тогдашнего председателя отделения Юрия Переверзева, написали заявления на выход из партии в знак несогласия с давлением на них федерального бюро. Москвичи требовали от уральцев безальтернативного выдвижения Ройзмана.

Мэр Екатеринбурга стал седьмым по счету кандидатом на кресло губернатора. Основным претендентом является врио главы региона Евгений Куйвашев, выдвинутый "Единой Россией".



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