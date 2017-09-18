Злоказову и Кулаченко "светит" переназначение.

Вступивший утром 18 сентября в должность губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев сразу же приступил к формированию нового состава регионального правительства. Глава Среднего Урала внес на рассмотрение Заксобрания кандидатуры на руководящие посты двух министерств, передает "Уралинформбюро".

Главой минсоцполитики губернатор предлагает оставить Андрея Злоказова, а министром финансов - Галину Кулаченко.

Необходимость очередного формирования кабмина была спровоцирована состоявшимися 10 сентября 2017 года выборами губернатора: после инаугурации избранного главы региона правительство отправляется в отставку. Руководителей почти всех министерств победивший на выборах Куйвашев имеет право утвердить самостоятельно, но по трем из них – минфину, минсоцполитики и МУГИСО – ему необходимо согласие депутатов ЗакСо.

Заручиться поддержкой народных избранников Куйвашеву необходимо и в процессе назначения своих первых заместителей. Ожидаемо на согласование в региональный парламент были направлены кандидатуры Владимира Тунгусова и Алексея Орлова.

Стоит отметить, что инициатива Куйвашева по первым назначениям в правительство 18 сентября была одобрена на фракции "Единой России" в ЗакСо.

Первое заседание Заксобрания Свердловской области, на котором депутатам предстоит выразить свое согласие или несогласие с кадровыми предложениями главы региона, запланировано на 25 сентября.



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