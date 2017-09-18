×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Куйвашев определился с главами ключевых министерствСегодня в 15:28

  • Текст

Злоказову и Кулаченко "светит" переназначение.

Вступивший утром 18 сентября в должность губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев сразу же приступил к формированию нового состава регионального правительства. Глава Среднего Урала внес на рассмотрение Заксобрания кандидатуры на руководящие посты двух министерств, передает "Уралинформбюро".

Главой минсоцполитики губернатор предлагает оставить Андрея Злоказова, а министром финансов - Галину Кулаченко.

Необходимость очередного формирования кабмина была спровоцирована состоявшимися 10 сентября 2017 года выборами губернатора: после инаугурации избранного главы региона правительство отправляется в отставку. Руководителей почти всех министерств победивший на выборах Куйвашев имеет право утвердить самостоятельно, но по трем из них – минфину, минсоцполитики и МУГИСО – ему необходимо согласие депутатов ЗакСо.

Заручиться поддержкой народных избранников Куйвашеву необходимо и в процессе назначения своих первых заместителей. Ожидаемо на согласование в региональный парламент были направлены кандидатуры Владимира Тунгусова и Алексея Орлова.

Стоит отметить, что инициатива Куйвашева по первым назначениям в правительство 18 сентября была одобрена на фракции "Единой России" в ЗакСо.

Первое заседание Заксобрания Свердловской области, на котором депутатам предстоит выразить свое согласие или несогласие с кадровыми предложениями главы региона, запланировано на 25 сентября.

Ранее по теме:
Свердловская область под знаком Куйвашева
Депутатам свердловского ЗакСо придется нагонять коллег из Госдумы

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Выборы-2017»

Главные новости

Аналитика

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×