Куйвашев определился с главами ключевых министерствСегодня в 15:28
- Текст
Злоказову и Кулаченко "светит" переназначение.
Вступивший утром 18 сентября в должность губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев сразу же приступил к формированию нового состава регионального правительства. Глава Среднего Урала внес на рассмотрение Заксобрания кандидатуры на руководящие посты двух министерств, передает "Уралинформбюро".
Главой минсоцполитики губернатор предлагает оставить Андрея Злоказова, а министром финансов - Галину Кулаченко.
Необходимость очередного формирования кабмина была спровоцирована состоявшимися 10 сентября 2017 года выборами губернатора: после инаугурации избранного главы региона правительство отправляется в отставку. Руководителей почти всех министерств победивший на выборах Куйвашев имеет право утвердить самостоятельно, но по трем из них – минфину, минсоцполитики и МУГИСО – ему необходимо согласие депутатов ЗакСо.
Заручиться поддержкой народных избранников Куйвашеву необходимо и в процессе назначения своих первых заместителей. Ожидаемо на согласование в региональный парламент были направлены кандидатуры Владимира Тунгусова и Алексея Орлова.
Стоит отметить, что инициатива Куйвашева по первым назначениям в правительство 18 сентября была одобрена на фракции "Единой России" в ЗакСо.
Первое заседание Заксобрания Свердловской области, на котором депутатам предстоит выразить свое согласие или несогласие с кадровыми предложениями главы региона, запланировано на 25 сентября.
Ранее по теме:
Свердловская область под знаком Куйвашева
Депутатам свердловского ЗакСо придется нагонять коллег из Госдумы
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:38
В Югре экс-директор стройкомпании пошел под суд за многомиллионные долги
Перед рабочими, бизнесменами и ПФР.Сегодня в 19:08
Правительство РФ одобрило сокращение расходов на оборону
В ближайшие годы.Сегодня в 18:59
Югорчанин до смерти избил сожительницу
Он был пьян.Сегодня в 18:47
Курганца будут судить за убийство 10-летней давности
Он расправился с соседом.Сегодня в 18:37
Рост акцизов на топливо в России пройдет в 2 этапа
В новом году.Сегодня в 18:29
Замглавы ФСИН Коршунов пожаловался на отсутствие телевизора в СИЗО
И неудобный матрас.Сегодня в 18:27
Свердловским дорожникам влетело из-за многокилометровых пробок
В выходные.Сегодня в 18:23
Свердловское "Яблоко" переродится в октябре
С одобрения Явлинского.Сегодня в 18:11
В Сургуте на пьяной езде попался священник
Он устроил дебош.Сегодня в 18:10
Губернатор Прикамья Решетников оставил себе полномочия премьера
После инаугурации.Сегодня в 17:55
"Живая Арктика" украсила Губкинский зеленью
Помогли сотрудники "Пурнефтегаза".Сегодня в 17:47
Директор аварийного лицея №110 ушла "в отказ"
Нарушения есть – комментариев нет.Сегодня в 17:47
Российские волейболистки встретятся с украинками в дебюте чемпионата Европы
А затем - с турчанками и болгарками.Сегодня в 17:39
Адвокаты покемонофила Соколовского добиваются его оправдания
Они подали кассацию.Сегодня в 17:37
В Камышлове экс-директор "Водоканала" сядет на 6 лет
За присвоение миллиона.
Ещё в сюжете «Выборы-2017»
Главные новости
- Сегодня в 19:08Правительство РФ одобрило сокращение расходов на оборону
- Сегодня в 18:23Свердловское "Яблоко" переродится в октябре
- Сегодня в 17:47Директор аварийного лицея №110 ушла "в отказ"
- Сегодня в 17:39Адвокаты покемонофила Соколовского добиваются его оправдания
- Сегодня в 16:47Россель стал сенатором в третий раз
Аналитика
Навальный записал Екатеринбург в свой актив
И уехал покорять Сибирь.
Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"
Продолжение расследования "Уралинформбюро".
Артемовский Манхэттен
Для переселенцев.