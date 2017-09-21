Оставили с носом: думу Нижнего Тагила возглавили промышленникиСегодня в 15:05
- Текст
Мэр Носов продвинуть своих не сумел.
Промышленники возглавили думу Нижнего Тагила. На первом заседании парламента седьмого созыва, состоявшемся 21 сентября 2017 года, спикером представительного органа депутаты выбрали директора НТМК по персоналу Алексея Пырина, а его замом - главного инженера вагоносборочного производства УВЗ Игоря Базилевича.
За Пырина проголосовало 15 депутатов, при этом Андрей Обельчак, за которого ратовал мэр Сергей Носов, набрал на 3 голоса меньше, передает "Уралинформбюро".
Игоря Базилевича поддержали 18 парламентариев, тогда как за креатуру от градоначальника - владельца "Нижнетагильского холодильника" Вячеслава Малых – проголосовали лишь 9 человек.
Претендентов на кресла спикера и вице-спикера поддержала коалиция, состоящая, в основном, из промышленников – это 15 депутатов-единороссов, которые представляют "Уралвагонзавод" и Нижнетагильский металлургический комбинат.
Ранее на пост председателя пророчили руководителя аппарата горадминистрации Андрея Ленду, но тот от мандата отказался.
Ранее по теме:
Протеже Носова отказался от места в гордуме
В думу Нижнего Тагила вместо Ленды сядет худрук
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:42
Крупный логистический комплекс вырастет под Екатеринбургом
Инвестиции в проект составят 1,8 миллиарда рублей.Сегодня в 17:29
Екатеринбургских чиновников обязали вернуть свет во дворы
И оплачивать его самим.Сегодня в 17:28
30 000 жителей Аши остались без света
Из-за технологического нарушения.Сегодня в 17:11
В Екатеринбурге ОМОН нагрянул на овощебазу №4
Задержаны 167 человек.Сегодня в 17:08
Банк "Открытие" наградил самых быстрых югорчан
Победивших в "Кроссе наций".Сегодня в 16:58
Участок под "Эрмитаж-Урал" подготовят за 23 миллиона рублей
Старинную постройку снесут.Сегодня в 16:52
На Среднем Урале нашли виновника смертельного ДТП на трассе
Его выдали сотрудники мастерской.Сегодня в 16:49
На Среднем Урале не хватает денег на жилье сиротам
Придется просить у Москвы.Сегодня в 16:39
Трассу смерти на Среднем Урале "обрядят" в новый асфальт
За 54 миллиона рублей.Сегодня в 16:31
Лишившихся трамваев екатеринбуржцев посадят на автобус
Временно.Сегодня в 16:21
Недобросовестных управдомов начнут штрафовать
За грубые нарушения.Сегодня в 16:17
Приговор экс-ректору КГУ вынесут 17 октября
Прокурор просит для него 8,5 лет.Сегодня в 15:49
Свердловчанин сел на 8 лет за избиение приятеля до смерти
Он сам сдался полиции.Сегодня в 15:47
Пятая доля российских ВИЧ-инфицированных живет в УрФО
"Лидер" – Свердловская область.Сегодня в 15:42
Уникальный "арктический" прокат ММК отметили дипломом
Международного конкурса.
Ещё в сюжете «Выборы-2017»
Главные новости
- Сегодня в 17:29Екатеринбургских чиновников обязали вернуть свет во дворы
- Сегодня в 16:49На Среднем Урале не хватает денег на жилье сиротам
- Сегодня в 16:31Лишившихся трамваев екатеринбуржцев посадят на автобус
- Сегодня в 15:05Оставили с носом: думу Нижнего Тагила возглавили промышленники
- Сегодня в 12:47Уход нижегородского губернатора Шанцева запустит новую волну отставок
Аналитика
Идите, школьники, пешком!
Родители, забудьте о поборах.
Развязка свердловского бездорожья
Пройдет по плану.
Навальный записал Екатеринбург в свой актив
И уехал покорять Сибирь.