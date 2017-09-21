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Оставили с носом: думу Нижнего Тагила возглавили промышленникиСегодня в 15:05

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Мэр Носов продвинуть своих не сумел.

Промышленники возглавили думу Нижнего Тагила. На первом заседании парламента седьмого созыва, состоявшемся 21 сентября 2017 года, спикером представительного органа депутаты выбрали директора НТМК по персоналу Алексея Пырина, а его замом - главного инженера вагоносборочного производства УВЗ Игоря Базилевича.

За Пырина проголосовало 15 депутатов, при этом Андрей Обельчак, за которого ратовал мэр Сергей Носов, набрал на 3 голоса меньше, передает "Уралинформбюро".

Игоря Базилевича поддержали 18 парламентариев, тогда как за креатуру от градоначальника - владельца "Нижнетагильского холодильника" Вячеслава Малых – проголосовали лишь 9 человек.

Претендентов на кресла спикера и вице-спикера поддержала коалиция, состоящая, в основном, из промышленников – это 15 депутатов-единороссов, которые представляют "Уралвагонзавод" и Нижнетагильский металлургический комбинат.

Ранее на пост председателя пророчили руководителя аппарата горадминистрации Андрея Ленду, но тот от мандата отказался.

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