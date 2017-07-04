Отправив однопартийца.

Съезд партии "Российский общенародный союз" (РОС), состоявшийся 3 июля в Москве, выдвинул управляющего партнера юридической фирмы "ЮРЛИГА" Ивана Волкова на выборы губернатора Свердловской области. Документы направят в облизбирком на этой неделе, сообщил "Уралинформбюро" заместитель председателя РОС Евгений Артюх. Выбор в пользу Волкова он объяснил тем, что тот - опытный юрист и управленец.

Кандидатура самого Артюха, ранее возглавлявшего российских "пенсионеров", не рассматривалась на съезде, несмотря на его многолетний политический опыт. Заместитель председателя РОС объяснил, что в ближайший год планирует заняться внутрипартийной работой: консолидацией карликовых партий на платформе "Российского общенародного союза", изменением названия и реформированием политобъединения.

"Что касается муниципального фильтра, мы понимаем всю важность, поэтому предварительную работу проводили – достигнуты договоренности с депутатами в ряде муниципалитетов. Будет сложно, учитывая то, что сложно даже тем кандидатам, которые выдвинулись раньше нас. Включая того же Ройзмана", - пояснил Артюх, не исключив, что после выборной кампании направит в Конституционный суд России заявление с требованием отменить муниципальный фильтр.

До Волкова о своем желании принять участие в выборах главы региона заявили: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы РФ Игорь Торощин (ЛДПР), мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ("Яблоко"), депутат областного Законодательного собрания Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор ПАО "Плюс Банк" Алексей Парфенов (КПРФ), депутаты гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые") и Дмитрий Сергин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), легкоатлетка Олеся Красномовец ("Патриоты России"), бывшая воспитательница детского сада Евгения Чудновец ("Интернациональная партия России") и председатель "Центра противодействия коррупции в органах государственной власти" Виктор Костромин ("Народ против коррупции").

Всем им предстоит доказать облизбиркому наличие поддержки в муниципалитетах Свердловской области. Для окончательной регистрации необходимо до 26 июля представить в комиссию подписи не менее 7,9% от общего числа народных избранников в регионе - от 126 до 132 "автографов". При этом подписи должны быть получены не менее чем в 55 городских округах и муниципальных районах Среднего Урала.

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