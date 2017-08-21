И образованием.

Основной претендент на место нового главы Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских покорил местный депутатский корпус хорошим воспитанием и образованием. Министр инвестиций и развития региона посетил Сысерть 18 августа вместе с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым, который представил чиновника местному парламенту, передает "Уралинформбюро".

Сысертским депутатам предстоит выбрать нового главу городского округа из восьми претендентов, но Нисковских, судя по всему, фаворит предвыборной гонки.

"Мы задавали вопросы по будущему кандидату и получили хорошие рекомендации от Евгений Владимировича (Куйвашева – прим.ред.). Нам важно получить максимум информации о кандидатах, так как выбирать ведь нам. Дмитрий Андреевич (Нисковских – прим.ред.) произвел благоприятное впечатление: во-первых, он человек с хорошим образованием, во-вторых, с опытом в разных министерствах и разных отраслях, весьма коммуникабельный, хорошо воспитан", - пояснила "Уралинформбюро" председатель муниципальной Думы Олеся Сирман-Прочитанская.

Планируется, что первый этап конкурса по выборам главы Сысертского городского округа пройдет 24–29 августа. Вероятно, что выбирать нового градоначальника предстоит уже новому депутатскому корпусу, который будет избран в единый день голосования 10 сентября.

Стоит отметить, что свердловский министр первым заявился для участия в конкурсе на пост главы Сысерти. Действующий мэр "уральской Рублевки" Александр Карамышев в этих выборах не участвует. Вместо этого он баллотируется в местный парламент по Октябрьскому избирательному округу, где у него находится колбасная фабрика, и рассчитывает занять кресло думского спикера.

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