Главе Североуральска не хватило поддержки горожан для попадания в думуСегодня в 13:12
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Меньшиков занял 7 место в округе.
Североуральская территориальная избирательная комиссия подвела предварительные итоги голосования на выборах депутатов местной думы. Результаты оказались неоднозначными: с одной стороны – большинство мандатов отвоевали единороссы, с другой – поражение потерпел действующий глава городского округа Борис Меньшиков, исполняющий полномочия председателя текущего созыва представительного органа, сообщает "Уралинформбюро".
В Североуральске 10 сентября 2017 года выборы думы проходили по мажоритарной системе: территорию муниципалитета поделили на 4 избирательных округа, в каждом из которых разыгрывалось по 5 мандатов.
Лишь в одной из территорий победу одержал действующий депутат – директор ООО "Меркурий" Владимир Ильин, баллотировавшийся в качестве самовыдвиженца, набрал 30,15% голосов в первом округе.
Во втором также наибольшую поддержку оказали самовыдвиженцу - замдиректора по горному производству ОАО "Святогор" Владимир Аниськин получил 28,01%.
В третьем округе первенствовал единоросс Владимир Данилов. Заведующего военно-патриотическим клубом "Морской пехотинец" поддержали 44,19% избирателей.
Самый внушительный результат показала в четвертом округе Елена Балбекова. Выдвинутая "Единой Россией" специалист по горным работам на шахте "Черемуховская" (АО "СУБР") собрала 53,58% голосов.
В целом "Единой России" досталось 12 из 20 мандатов, 7 мест в думе выиграли самовыдвиженцы, последнее кресло досталось выдвиженцу от КПРФ Александру Геннадьевичу Копылову.
Действующему главе Борис Меньшиков, шедшему на перевыборы от ЕР в 4 округе, остается довольствоваться 7 местом. По предварительным данным, он набрал 18,56% голосов избирателей.
Не удалось вновь попасть в парламент брату экс-премьера Свердловской области Дениса Паслера Владимиру. Весной 2017 года занимавший пост вице-спикера думы политик отказался от мандата из-за конфликта с группой эсеров. 10 сентября 2017 года он занял 7 место в первом округе, предварительный результат – 20,26%.
Проигрыш главы в Североуральске – не единственный, случившийся по итогам нынешней выборной компании. В Лесном Виктор Гришин уступил 29-летней представительнице ЛДПР Динаре Гумировой, а в Верхней Салде Алексей Забродин проиграл владельцу местной оппозиционной газеты "Биржа новостей" Хельге Бузунову.
Во всех трех случаях проигравшие главы избирались из состава думы ее депутатами.
Стоит отметить, что результаты голосования являются предварительными, однако, судя по распределению голосов, кардинальных изменений в итоговом протоколе ожидать не стоит.
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