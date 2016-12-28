Читаем в Новый год!28 декабря 2016 в 16:17
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Дижестив от "Уралинформбюро".
Вот-вот в каждом доме раздастся бой курантов, польется шампанское и зажгутся бенгальские огни. Праздновать начало нового 2017 года россиянам предстоит 8 дней. Предчувствуя, что фейерверки, снежные забавы и застолья за это время могут порядком надоесть, "Уралинформбюро" подготовило для своих читателей подборку самых свежих материалов 2016 года. В новогоднем топ-10 найдется все – и развлечения, и аналитика, и научные прогнозы, и даже "фантастика" от известных екатеринбуржцев. Нескучных вам каникул!
1. Халтурный Дед Мороз и плачущий Санта-Клаус
Развлечь и рассмешить могут многие, а подарить настоящую сказку – единицы. Выбирайте, какой Дедушка Мороз придет к вам.
2. Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
В детский сад за тридевять земель маленьких екатеринбуржцев отправила городская администрация. Возмущенные родители массово отказываются от путевок в дальние края. Есть ли шанс, что в новом году здравый смысл восторжествует?
3. Если бы я был Дедом Морозом
Если бы я был султан, я б имел трех жен! А если бы Дедом Морозом? Известные екатеринбуржцы пофантазировали, и вот уже переписан Налоговый кодекс, преступники "переучились" на кролиководов, и во всем мире воцарился мир и покой.
4. Петух ученый
Что готовит нам 2017 год? Корреспондент "Уралинформбюро" изучил самые ошеломительные заявления российских и зарубежных ученых, отделил зерна от плевел и вуаля! Прогнозы, прямо сказать, не для слабонервных. Достаточно сказать, что в списке научных трендов – пересадка головы, конец света и летающие авто.
5. Шоу-масс гоу вон!
Есть ли на Урале шоу-бизнес? Своим мнением с "Уралинформбюро" поделились известные шоумены и музыканты. По словам одних, Екатеринбург в этом плане чуть выше уровня колхозного клуба, другие видят самобытность и большой потенциал. Вероятно, все зависит от того, под каким "градусом" посмотреть.
6. Салют, "Колизей"!
Знаменитый екатеринбургский "Колизей" обрел нового хозяина. О том, какие изменения ждут легендарный кинотеатр – подлатают ли стены и сменится ли репертуар, читайте в материале "Уралинформбюро".
7. Из любви к иску$$тву
Современное искусство для многих – загадочное явление. Послания новых творцов до широкой публики часто не доходят, оставаясь достоянием узкого круга ценителей. Вместе с тем безденежьем, как выяснилось, причастные к современному искусству не страдают. Мода или талант приводят в движение этот рынок?
8. Екатеринбург подземный
Еще вчера подземные улицы и торговые центры на "минусовых" этажах считались фантастикой. А сегодня во всех мегаполисах мира инфраструктуру стремительно прячут в недра, дабы свободнее дышалось населению. Екатеринбург не исключение. "Отцы города" уже задумались над тем, как бы поглубже закопать наводнившие уральскую столицу авто.
9. Парк культуры без пива на отдыхе
В праздники шампанское льется рекой, а в ЦПКиО круглый год – пиво. Торговцам в парке вольготно – начальство в лице генерала Шадрина за порядком не особо следит. К вопросу подключилась прокуратура. Падут ли пивные редуты в 2017 году?
10. Серов спокоен. До первой свиньи
Серову подложили свинью – попустительство властей там может обернуться катастрофой. Проект огромного свинарника, который появится в окрестностях города, до сих пор не прошел экологическую экспертизу. О масштабах возможного бедствия чиновники ни сном, ни духом. "Уралинформбюро" попыталось обратить внимание властей на проблему.
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