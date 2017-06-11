Депутат поборется за пост губернатора.

Свердловское региональное отделение "Справедливой России" выдвинуло депутата областного Заксобрания Дмитрия Ионина на выборы главы Среднего Урала. Решение 11 июня было принято на региональной партийной конференции, передает "Уралинформбюро".

Таким образом официально не выдвинутыми остаются депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев (партия "Зеленых" накануне не смогла договориться о его выдвижении) и мэр города Евгений Ройзман ("Яблоку" не удалось собрать нужного количества делегатов на конференцию).

10 июня кандидатов утвердили все остальные политические силы Свердловской области, которые изначально планировали побороться за кресло главы региона: "Единая Россия" выдвинула врио губернатора Евгения Куйвашева, КПРФ - управляющего директора ПАО "Плюс Банк" Алексея Парфенова, ЛДПР - депутата Государственной думы России Игоря Торощина, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Сергина.