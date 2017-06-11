Со второй попытки.

Свердловскому региональному отделению российской экологической партии "Зеленые" потребовалось 2 дня на выдвижение своего кандидата в губернаторы Среднего Урала.

10 июня функционеры партии не сумели договориться о том, кто пойдет на выборы и взяли перерыв. 11 июня кандидатура депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева получила поддержку большинства партийцев, участвовавших в регсъезде, передает "Уралинформбюро".

10 июня "Единая Россия" выдвинула на выборы врио губернатора Евгения Куйвашева, КПРФ - управляющего директора ПАО "Плюс Банк" Алексея Парфенова, ЛДПР - депутата Государственной думы России Игоря Торощина, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Сергина. 11 июня "Справедливая Россия" поддержала в качестве кандидата депутата регионального Законодательного собрания Дмитрия Ионина.