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"Зеленые" выдвинули Киселева на пост свердловского губернатораСегодня в 13:57

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Со второй попытки.

Свердловскому региональному отделению российской экологической партии "Зеленые" потребовалось 2 дня на выдвижение своего кандидата в губернаторы Среднего Урала.

10 июня функционеры партии не сумели договориться о том, кто пойдет на выборы и взяли перерыв. 11 июня кандидатура депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева получила поддержку большинства партийцев, участвовавших в регсъезде, передает "Уралинформбюро".

10 июня "Единая Россия" выдвинула на выборы врио губернатора Евгения Куйвашева, КПРФ - управляющего директора ПАО "Плюс Банк" Алексея Парфенова, ЛДПР - депутата Государственной думы России Игоря Торощина, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Сергина. 11 июня "Справедливая Россия" поддержала в качестве кандидата депутата регионального Законодательного собрания Дмитрия Ионина.

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